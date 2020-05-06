Доля должников по кредитам в России выросла до 60%

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев уверен, что связанные с пандемией коронавируса события повлияли на платёжеспособность россиян. По состоянию на начало мая, доля россиян, которые допускают задолженности по кредитам из-за финансовых трудностей, достигла 60%.

На что жалуются российские должники?

40% граждан заявили о падении уровня доходов, а для 10% кредитная нагрузка — это непосильная ноша, с которой они не справляются. 30% респондентов сослались на потерю работы, а на отсутствие свободных денег из-за роста цен на товары пожаловались 20% опрошенных.

В прошлом году на трудности ссылались 50% россиян, причём 30% из них объясняли свои проблемы падением уровня дохода. О невозможности справиться с кредитной нагрузкой говорили 20% респондентов.

Влияние коронавируса на средний и малый бизнес

Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по среднему и малому бизнесу в России. Для предотвращения распространения инфекции ввели ограничительные меры, из-за которых закрыты многие предприятия. Правительство принимает все необходимые меры для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест. Однако некоторые предприниматели не видят смысла, например, в беспроцентных кредитах на выплату зарплат, потому что в дальнейшем им нечем будет их отдавать.