Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев уверен, что связанные с пандемией коронавируса события повлияли на платёжеспособность россиян. По состоянию на начало мая, доля россиян, которые допускают задолженности по кредитам из-за финансовых трудностей, достигла 60%.
40% граждан заявили о падении уровня доходов, а для 10% кредитная нагрузка — это непосильная ноша, с которой они не справляются. 30% респондентов сослались на потерю работы, а на отсутствие свободных денег из-за роста цен на товары пожаловались 20% опрошенных.
В прошлом году на трудности ссылались 50% россиян, причём 30% из них объясняли свои проблемы падением уровня дохода. О невозможности справиться с кредитной нагрузкой говорили 20% респондентов.
Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по среднему и малому бизнесу в России. Для предотвращения распространения инфекции ввели ограничительные меры, из-за которых закрыты многие предприятия. Правительство принимает все необходимые меры для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест. Однако некоторые предприниматели не видят смысла, например, в беспроцентных кредитах на выплату зарплат, потому что в дальнейшем им нечем будет их отдавать.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.