Банковское дело любит тишину, или неизвестные герои войны

Великая Отечественная война стала вызовом для всех сотрудников Государственного банка, проверкой личных и профессиональных качеств. Вызовом, ответом на который стали мужество и героизм. Эти страшные и поучительные истории служат примером и нравственным ориентиром для новых поколений сотрудников главного банка страны. Этих историй немало.

"Золото"

Во время войны большая часть нынешнего Центрального федерального округа была оккупирована немцами. До самого вторжения немцев во многих городах продолжали работать предприятия, трудиться люди. Отделения Госбанка осуществляли расчёты, предоставляли необходимые средства, в том числе для эвакуации заводов, колхозов, учреждений. Поэтому были случаи, когда банковские работники эвакуировались в последнюю очередь, покидали город, спасая ценности, когда неприятель уже в город входил.

Вероятно, самая известная история эвакуации банковских ценностей связана с Тверским регионом, в то время Калининской областью. В октябре 1941 г. во время эвакуации сотрудники отделения Госбанка из небольшого райцентра Емельяново, главный бухгалтер М. И. Соловьёва и кассир отделения И. Г. Виноградов, перевозившие на подводе лошадей 15 мешков денег и банковскую документацию, оказались в немецком окружении. Спасая ценности, они закопали их в лесу и прожили там всю зиму, эти ценности охраняя. После освобождения территории ценности были переданы полковому командиру и отправлены в Калинин. Впоследствии эта история послужила основой романа Бориса Полевого "Золото". В 1969 г. был снят одноимённый фильм, главную роль в котором исполнила Наталья Варлей.

По сюжету фильма "Золото" 28 июня 1941 г., перед самым приходом немцев, в эвакуируемое отделение Госбанка поступают огромные ценности — более 17 кг золотых изделий из Ювелирторга. Ценности принимают двое оставшихся сотрудников — старый кассир и юная машинистка. Они решаются на почти невозможное: вынести золото с оккупированной территории и доставить его в Москву.

И надо сказать, что это редкий случай, когда история из реальной жизни окончилась счастливее, чем в кинофильме.

Соловьёва Мария Ивановна — главный бухгалтер Емельяновского отделения Госбанка. После войны — старший инспектор главной бухгалтерии Калининской областной конторы Госбанка СССР. Иван Григорьевич Виноградов — кассир отделения. После освобождения района ушёл на фронт, День Победы встретил в Берлине. После войны стал лесничим и служил в том же районе, где прятал золото зимой 1941-42 гг.

Примечание

Имел право и был обязан заниматься ценностями только Государственный банк. Ниже представлен документ, согласно которому военному командованию приказывалось передавать трофейные ценности в Государственный банк, также обозначены адресаты этих средств.

"Банковский десант" в блокадный Ленинград

Весной 1942 г. сотрудникам московской конторы Госбанка была поручена ответственная миссия — оказать помощь коллегам из блокадного Ленинграда в составлении годового отчёта.

Группа, или как тогда это называлось — бригада из 15 человек (большинство женщины) во главе с управляющим конторы Г. С. Чубуковым на самолётах преодолела линию фронта, попала в осаждённый город, люди жили и работали в условиях блокады, помогая коллегам, которые (были случаи, умирали на рабочих местах) выполнили работу в срок и вернулись живыми назад.

Миссия была успешно выполнена — руководство страны получило уникальный документ о положении в блокадном городе.

Имена участников операции мы знаем из Приказа по Госбанку, объявлявшему им благодарность.