Крупнейшие банки России могут выкупить гособлигации. Это будет выгодно и для государства, и для самих банков.
Такое мнение высказал заместитель руководителя центра "Банки и кредитная политика" Института Европы РАН Анатолий Бажан.
"Во-первых, такого рода покупка государственных облигаций на пользу пойдет самим банкам, потому что там достаточно хороший процент и, главное, надежность высокая в смысле того, что государство расплатится в любом случае по облигациям. Во-вторых, конечно, в условиях, когда денежный спрос в стране не очень высокий, то это, безусловно, поддержка и государства", — отметил эксперт.
Бажан пояснил, что эти средства пойдут в бюджет, за счет которого государство оказывает поддержку населению и бизнесу. Сейчас это важно, как никогда.
"Недостатки могут быть, если сами банки будут ощущать нехватку ликвидности, будет затруднительно продать эти облигации, то, естественно, это каким-то образом отразится на финансовом состоянии банков. Я должен сказать, что, как правило, государственные облигации, там, наверное, речь идет об ОФЗ, ликвидны, их можно продавать довольно быстро", — заключил Бажан.
Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин предложил решение для расширения программы поддержки экономики. Он считает, что необходимо создать и наладить механизмы выкупа дополнительных объёмов госдолга крупнейшими банками страны.
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