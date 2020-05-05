Крупнейшие банки России могут выкупить дополнительные объемы госдолга

Крупнейшие банки России могут выкупить гособлигации. Это будет выгодно и для государства, и для самих банков. комментариев 0 поделились

Такое мнение высказал заместитель руководителя центра "Банки и кредитная политика" Института Европы РАН Анатолий Бажан.

"Во-первых, такого рода покупка государственных облигаций на пользу пойдет самим банкам, потому что там достаточно хороший процент и, главное, надежность высокая в смысле того, что государство расплатится в любом случае по облигациям. Во-вторых, конечно, в условиях, когда денежный спрос в стране не очень высокий, то это, безусловно, поддержка и государства", — отметил эксперт.

Государственные облигации ликвидны

Бажан пояснил, что эти средства пойдут в бюджет, за счет которого государство оказывает поддержку населению и бизнесу. Сейчас это важно, как никогда.

"Недостатки могут быть, если сами банки будут ощущать нехватку ликвидности, будет затруднительно продать эти облигации, то, естественно, это каким-то образом отразится на финансовом состоянии банков. Я должен сказать, что, как правило, государственные облигации, там, наверное, речь идет об ОФЗ, ликвидны, их можно продавать довольно быстро", — заключил Бажан.

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин предложил решение для расширения программы поддержки экономики. Он считает, что необходимо создать и наладить механизмы выкупа дополнительных объёмов госдолга крупнейшими банками страны.