По самому негативному сценарию, около 10% жителей России могут лишиться работы до конца текущего года.
Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 млн человек, до 5 млн. А это около 7,3%", — сообщил проректор.
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