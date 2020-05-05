Продажи одежды в России упали на 90%

Розничные продажи одежды в России в период с февраля по апрель 2020 года потерпели колоссальное падение — оно составило 90%. К такому выводы пришли исследователи оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Специалисты изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили объём продаж с аналогичным периодом в феврале.

Объём продаж в среднем по России в денежном выражении упал на 90%

"Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня", — подсчитали аналитики оператора фискальных данных.

Средний чек в Москве увеличился с 2816 рублей до 5919 рублей

Отмечается, что в Москве средний чек значительно вырос — в апреле он составил 5 919 рублей. В феврале текущего года этот показатель составлял 2 816 рублей. Тем не менее, объём продаж в столице в денежном выражении упал на 76%.