Российские предприниматели считают госпомощь бизнесу эффективной

Меры поддержки бизнеса, о которых объявляли ещё в прошлом месяце, уже начали работать. По сообщениям СМИ, российские предприниматели, успевшие воспользоваться мерами господдержки, считают их достаточно эффективными.

Самые эффективные меры господдержки

Российские бизнесмены говорят о том, что уменьшение размера страховых взносов с 30% до 15% является абсолютно оправданным на фоне коронавирусной ситуации в России и в мире. Помимо этого, отсрочка налоговых платежей и взносов помогает малому и среднему бизнесу продержаться до конца режима самоизоляции. Помимо этого, предпприниматели оценили такие меры, как кредитные каникулы и реструктуризация долгов.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Ранее правительство РФ выделило регионам 2 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, начал работать специальный сервис для российских предпринимателей. При его помощи бизнесмены смогут узнать, на какую помощь со стороны государства может рассчитывать предприятие.