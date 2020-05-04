Малый и средний бизнес России поддержат на два миллиарда рублей

Два миллиарда рублей предстоит разделить регионам России. Эти средства выделены правительством страны на поддержку малого и среднего бизнеса.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 000 000 тысяч рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе, ознакомиться с которым можно на портале правовой информации.

Ранее правительство выделили 10 миллиардов рублей Минпромторгу. На эти деньги будут закуплены лекарства, средства индивидуальной защиты и медицинская техника для борьбы с коронавирусом.

"Правда.Ру" сообщала, что в России сняли запрет на экспорт средств защиты. Теперь российские организации могут поставлять их в другие страны.