Экономист рассказал, когда восстановится мировая экономика

По подсчётам экспертов, вызванная пандемией коронавируса рецессия в текущем году станет самой крупной со времён окончания Второй мировой войны. Однако за счёт развивающихся стран экономика может восстановиться относительно быстро, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Когда восстановится мировая экономика?

Экономист считает, что к уровню 2019 года экономика восстановится только в 2021 году. Этому поспособствуют развивающиеся страны, они же — страны третьего мира. Помимо этого, Алексей Зубец уверен, что мировой экономике существенно помогут Китай и Юго-Восточная Азия.

"Вытаскивать мировую экономику будет то, что раньше называлось третьим миром, — развивающиеся государства, Юго-Восточная Азия, Китай и так далее. Нормальный темп роста мировой экономики — это где-то 3-3,5%. В этом году, по ряду оценок, впервые за период со Второй мировой войны мировая экономика уйдет в минус", — считает экономист.

Два кризиса — коронавирусный и нефтяной

Резкое падение мировой экономики вызвано двумя кризисами, которые произошли одновременно. Алексей Зубец напомнил, что причина спада кроется не только в коронавирусе, но и в нестабильности на топливном рынке. Это связано с падением спроса на нефть. В это же время страны-экспортеры не смогли сразу договориться о снижении объёмов добычи сырья.