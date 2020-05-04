По подсчётам экспертов, вызванная пандемией коронавируса рецессия в текущем году станет самой крупной со времён окончания Второй мировой войны. Однако за счёт развивающихся стран экономика может восстановиться относительно быстро, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Экономист считает, что к уровню 2019 года экономика восстановится только в 2021 году. Этому поспособствуют развивающиеся страны, они же — страны третьего мира. Помимо этого, Алексей Зубец уверен, что мировой экономике существенно помогут Китай и Юго-Восточная Азия.
"Вытаскивать мировую экономику будет то, что раньше называлось третьим миром, — развивающиеся государства, Юго-Восточная Азия, Китай и так далее. Нормальный темп роста мировой экономики — это где-то 3-3,5%. В этом году, по ряду оценок, впервые за период со Второй мировой войны мировая экономика уйдет в минус", — считает экономист.
Резкое падение мировой экономики вызвано двумя кризисами, которые произошли одновременно. Алексей Зубец напомнил, что причина спада кроется не только в коронавирусе, но и в нестабильности на топливном рынке. Это связано с падением спроса на нефть. В это же время страны-экспортеры не смогли сразу договориться о снижении объёмов добычи сырья.
"Сейчас одновременно идет два кризиса — коронавирусный и нефтяной. Где-то в июне многие страны должны вернуться к нормальной жизни, а вот сложности в ситуации с нефтью продлятся до конца этого года, а может, затронут и начало 2021 года. Ну а постепенное начало восстановления мировой экономики возможно уже во второй половине или в конце 2020 года. В 2021 году мы должны вернуться на экономический уровень 2019 года", — прогнозирует эксперт.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.