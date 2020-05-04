Аналитики предостерегли от покупки авто после режима самоизоляции

Аналитики считают, что сразу после окончания режима самоизоляции следует воздержаться от покупки нового автомобиля. Дело в том, что цены на новые и подержаные машины будут очень сильно завышаться. Это связано с экономической ситуацией, которая характеризуется падением рубля и снижением показателей на многих рынках.

Когда стоит покупать новый автомобиль?

Уже сейчас многие российские автодилеры отменяют скидки, акции и иные выгодные предложения для покупателей, так как на фоне пандемии коронавируса салоны работают в убыток. Из-за этого эксперты рекомендуют отказаться от покупки нового автомобиля сразу после отмены режима самоизоляции. Они предупреждают, что следует переждать хотя бы несколько месяцев, чтобы производители смогли хотя бы частично восстановиться после кризиса и адаптироваться к новым реалиям.

Чем рискует покупатель после окончания режима самоизоляции?

Если поторопиться и купить автомобиль сразу после окончания режима самоизоляции, то можно значительно переплатить и купить машину дороже, чем она стоила до введения ограничений. Эксперты и официальные дилеры уверены, что цены вернутся в прежнее положение уже в конце текущего года.