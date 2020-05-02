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В апреле производство бензина сократилось на 21,2%

Экономика

По итогам апреля в Российской Федерации снизился объем производимого бензина на 21,2%. Об этом сообщили в Центральном диспетчерском управлении ТЭК.

Примечательно, что производство дизельного топлива напротив - увеличилось на 7,7%. В течение первых четырех месяцев 2020 года производство бензина планомерно снижалось на 2,2%.

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