По итогам апреля в Российской Федерации снизился объем производимого бензина на 21,2%. Об этом сообщили в Центральном диспетчерском управлении ТЭК.
Примечательно, что производство дизельного топлива напротив - увеличилось на 7,7%. В течение первых четырех месяцев 2020 года производство бензина планомерно снижалось на 2,2%.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.