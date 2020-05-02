Телеканал "CNBC" сообщил о том, что отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники компании "Tesla" снова останутся без работы, как минимум на неделю.

"Сотрудники, которых отправили в отпуск, пока ваш менеджер не сообщит вам о начале работы, вы будете в отпуске до дальнейшего уведомления — как минимум еще одну неделю. Пока вы в отпуске, у вас по-прежнему будет право на пособие по безработице", — говорится в новом письме сотрудникам компании Tesla, полученном CNBC.