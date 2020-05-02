Средний лимит по кредитам вырос до 70 тысяч рублей

Бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитали для агентства РИА "Новости", что средний лимит по кредитам, выданным банками в первом квартале 2020 года вырос на 4 процента и достиг максимального значения — 70 тысяч рублей.