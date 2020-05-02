Бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитали для агентства РИА "Новости", что средний лимит по кредитам, выданным банками в первом квартале 2020 года вырос на 4 процента и достиг максимального значения — 70 тысяч рублей.
"Рост среднего лимита по кредитным картам в первом квартале, в основном, произошел вследствие того, что банки стали отказывать в получении карт клиентам с низкой платежеспособностью, продолжив работать с клиентами среднего и верхнего сегментов, которые могут претендовать на более высокие лимиты", — пояснили эксперты.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.