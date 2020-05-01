Аналитик спрогнозировал судьбу рубля и нефти в мае

Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский считает, что в мае рубль может сохранить стабильность. Как пишет "Свободная пресса", до конца года не стоит надеяться на укрепление курса российской валюты.

Что будет с рублём?

По словам Дмитрия Голубовского, курс рубля по отношению к доллару останется на нынешней позиции и будет колебаться от 72,5 до 75 рублей. Центробанк РФ продолжит продавать иностранную валюту в целях поддержки рубля. Всё это позволяет говорить о том, что майская ситуация во многом будет схожа с апрельской.

Вырастут ли цены на нефть?

Роста цен на нефть в ближайший месяц тоже не предвидится. Как считает аналитик, стоимость барреля останется в диапазоне 20-25 долларов. Арабские экспортеры установили в Европе слишком низкие цены на май, что не играет на руку России. Однако есть и положительный прогноз: Дмитрий Голубовский считает, что в мае не стоит ждать нового обвала цен на нефть.