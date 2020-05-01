Количество нефтедобывающих установок в мире сократилось на 23%

На фоне пандемии коронавируса и нового соглашения ОПЕК+ в мире начало сокращаться количество буровых установок. Как сообщают аналитики компании Baker Hughes, в апреле количество площадок для добычи нефти и газа сократилось на 23%.

В прошлом году буровые установки для добычи нефти и газа действовали на 2140 участках по всему миру. Все они производили топливо для энергетических компаний. Больше всего от новых условий работы пострадали нефтяные компании Латинской Америки. Как передаёт ТАСС, количество платформ в регионе сократилось почти вдвое.

Из-за чего сокращается количество буровых установок?

Лидеры нефтяного рынка сокращают количество буровых установок в рамках нового соглашения ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти. Сейчас наблюдается перенасыщение рынка, поскольку из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений предложение значительно превышает спрос. Из-за этого нефтяные хранилища по всему миру переполнены.

Эксперты ожидают нормализации ситуации после окончания пандемии COVID-19.