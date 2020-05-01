Аналитик оценил ситуацию на фондовых рынках во время пандемии

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков в беседе с "Российской газетой" оценил ситуацию, разворачивающуюся на фондовых рынках в разгар пандемии коронавируса. В том случае если введённые ограничения снимут не позже мая или июня, есть высокая вероятность ускоренного восстановления цен на нефть, промышленные металлы, авиаперевозки и улучшение ситуации в непродуктовом ритейле.

"Однако ситуация может стремительно меняться и при управлении капиталом сейчас особенно важно регулярно "держать руку на пульсе", и постоянно следить за рынком и уровнем риска в портфеле", — сказал эксперт.

Советы для начинающих инвесторов в непростой экономической ситуации

Максим Бирюков дал совет начинающим и неопытным инвесторам. Он порекомендовал новичкам получать экспозицию на рынок через покупку паёв диверсифицированных фондов с профессиональными управляющими. По его словам, это поможет минимизировать риски при инвестировании в условиях текущей нестабильной экономической ситуации.