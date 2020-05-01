Экономист РАНХИгС прокомментировал будущий эффект от соглашения ОПЕК+

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что для стабилизации нефтяного рынка недостаточно лишь одного заключения сделки ОПЕК+. По его словам, это соглашение поможет только сбалансировать рынок нефти и снизить избыток предложения, чего недостаточно для стабилизации возникшей ситуации.

Почему соглашения ОПЕК+ будет недостаточно для стабилизации ситуации на рынке нефти?

Сергей Хестанов отмечает, что эффект от соглашения при продолжении остановки экономических процессов из-за пандемии коронавируса будет крайне низким. Именно поэтому не стоит ждать стабилизации ситуации на рынке раньше снятия ограничительных мер в ведущих странах.

Экономист добавил, что мало лишь заключить соглашение. Необходимо должным образом исполнять все достигнутые договоренности. Хестанов выразил свои сомнения по поводу добросовестного выполнения условий новой сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу с 1 мая

Напомним, что с 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его условиям, 23 страны, являющиеся крупнейшими в мире экспортерами нефти, в мае и июне должны снизить добычу сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Среди стран, подписавших новое соглашение, есть Россия, Саудовская Аравия и США.