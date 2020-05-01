Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что для стабилизации нефтяного рынка недостаточно лишь одного заключения сделки ОПЕК+. По его словам, это соглашение поможет только сбалансировать рынок нефти и снизить избыток предложения, чего недостаточно для стабилизации возникшей ситуации.
Сергей Хестанов отмечает, что эффект от соглашения при продолжении остановки экономических процессов из-за пандемии коронавируса будет крайне низким. Именно поэтому не стоит ждать стабилизации ситуации на рынке раньше снятия ограничительных мер в ведущих странах.
Экономист добавил, что мало лишь заключить соглашение. Необходимо должным образом исполнять все достигнутые договоренности. Хестанов выразил свои сомнения по поводу добросовестного выполнения условий новой сделки ОПЕК+.
Напомним, что с 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его условиям, 23 страны, являющиеся крупнейшими в мире экспортерами нефти, в мае и июне должны снизить добычу сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Среди стран, подписавших новое соглашение, есть Россия, Саудовская Аравия и США.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.