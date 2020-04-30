Каждое пятое рекламное агентство сократило персонал из-за кризиса

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) провела опрос и выяснила, как российские рекламные компании действуют в условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса. Выяснилось, что 21% агентств увольняют своих сотрудников. Другие популярные меры — сокращение зарплат (43%) и уменьшение рабочей недели (22%).

АКАР провёл опрос в две волны — 26 марта и 21 апреля. Примечательно, что месяц назад о сокращении зарплат и персонала говорили всего 14% компаний, а об уменьшении рабочей недели — 4% компаний. Помимо этого, большинство агентств (87%) столкнулись с переносом рекламных бюджетов клиентов на более поздние сроки, их сокращением (57%), а также отменой бюджетов (65%) и новых контрактов (59%). 54% агентств жалуются на отмену или перенос рекламных тендеров их клиентами.

Объём российского рынка рекламы сократится на 30%

Все 100% респондентов второй волны опроса уверены, что объём российского рынка рекламы значительно сократится. Из них 82% считают, что падение составит не менее 30%. Если ситуация ухудшится, то 77% агентств продолжат увольнение работников и сокращение зарплат. При этом четверть компаний готова сменить профиль деятельности и попробовать что-то новое.

У некоторых компаний появились новые возможности и повысилась эффективность работы

53% агентств вернутся к докризисной модели управления, а 35% оставят кризисную модель в качестве основной. При этом часть агентств видят положительные изменения во время пандемии. 42% внедрили новые технологии, 27% повысили эффективность работы, а у 16% открылись новые возможности для бизнеса. 36% компаний поделились тем, что им стало проще принимать непопулярные решения, а 19% — что люди теперь готовы работать за меньшие деньги.