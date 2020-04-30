Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Эксперты консалтинговой компании PwC провели исследование возможного падения продаж легковых автомобилей, передаёт ТАСС. На фоне ситуации с коронавирусом в России и снижения цен на нефть продажи "легковушек" могут упасть на 30% — до 1,14 млн автомобилей.

Основой прогноза стал "стрессовый" сценарий. По нему восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается не ранее третьего квартала 2020 года, а снятие ограничений на передвижение граждан и деятельность предприятий — в конце весны или в начале лета. Однако эксперты отметили развитие онлайн-продаж автомобилей.

Если не учитывать стресс-факторы, то падение российского авторынка составит 3,5% — до 1,57 млн машин. Однако в PwC подчеркнули, что отсутствие их влияния очень маловероятно — соответственно, вряд ли воплотится именно такой сценарий.

"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", — отметила директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) ранее озвучивала другой прогноз. Согласно данным компании, продажи новых "легковушек" и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2020 году из-за коронавируса упадут на 50% при пессимистичном сценарии, а при оптимистичном — на 20%.