Финансист: в ближайшие 4-5 лет дефолта в России не будет

Автор книг по персональным финансам и независимый финансовый советник Наталья Смирнова успокоила россиян, опасающихся наступления дефолта. Финансист считает, что в ближайшие 4-5 лет его быть не может, передаёт Ura слова эксперта.

"Для того чтобы понять, будет ли в стране дефолт, нужно посмотреть, какие в стране обязательства — внешний долг, сколько страна платит за его обслуживание. Есть ли у страны сейчас накопления — это наш Фонд национального благосостояния (ФНБ). И планируется ли какой-либо дефицит нашего бюджета. Если все эти вводные посмотреть, будет понятно, что нашего ФНБ, если будет продолжаться [кризис в тех же темпах], хватит года на четыре, максимум — на пять. То есть ближайшие три-четыре-пять лет дефолта быть не может", — заверила Смирнова.

Есть время для того, чтобы подготовиться к наступлению дефолта и избежать его

По состоянию на 1 апреля, объём Фонда национального благосостояния составлял 12 трлн 855,755 млрд рублей. По оценке Центробанка РФ, внешний долг страны, по состоянию на 1 января 2020 года, составил 481,5 млрд долларов. И если ранее профицит федерального бюджета в 2020 году прогнозировался в размере 900 млрд рублей, то теперь ожидается дефицит на уровне 5,6 трлн рублей. Так что, по словам финансиста, дефолт действительно может наступить уже через 4-5 лет. Однако есть время для того, чтобы подготовиться и избежать его.