Застройщиков России поддержат на 12 млрд рублей

Правительство России выделило 12 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку компаний, которые строят жилые дома.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков", — заявил на совещании правительства глава кабмина.

Он подчеркнул, что деньги поступят на счета "ДОМ. РФ". А уже оттуда средства будут перенаправляться в банки для снижения ставки по кредитам, которые смогут получить строительные компании России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что четверть всех строительных компаний России остановила работу и заморозила объекты. Это произошло на фоне ситуации с коронавирусом.

Напомним, что поручение обеспечить государственное субсидирование кредитов для строительных компаний дал в ходе своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин. Льготные кредиты получат только те компании, которые сохранят занятость и которые гарантируют завершение начатой стройки. Глава государства подчеркнул, что принципиально важно избежать долгостроев.