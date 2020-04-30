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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Застройщиков России поддержат на 12 млрд рублей

Экономика

Правительство России выделило 12 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на поддержку компаний, которые строят жилые дома.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков", — заявил на совещании правительства глава кабмина.

Он подчеркнул, что деньги поступят на счета "ДОМ. РФ". А уже оттуда средства будут перенаправляться в банки для снижения ставки по кредитам, которые смогут получить строительные компании России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что четверть всех строительных компаний России остановила работу и заморозила объекты. Это произошло на фоне ситуации с коронавирусом.

Напомним, что поручение обеспечить государственное субсидирование кредитов для строительных компаний дал в ходе своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин. Льготные кредиты получат только те компании, которые сохранят занятость и которые гарантируют завершение начатой стройки. Глава государства подчеркнул, что принципиально важно избежать долгостроев.

Темы банк дом.рф кредит субсидирование михаил мишустин правительство россии строительные компании
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