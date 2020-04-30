Пострадавшему от коронавируса бизнесу помогут реструктуризировать долги

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о принятии нового пакета мер помощи российскому бизнесу. Теперь предприятия, которые пострадали от коронавируса, смогут брать льготные микрозаймы. Помимо этого, оказавшимся в сложной ситуации организациям предоставят возможность реструктурировать уже имеющиеся долги.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин отметил, что резервы государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций будут пополнены уже в ближайшее время. На эти цели правительство России выделило 2 миллиарда рублей.

Какие компании смогут получить поддержку от государства?

Отмечается, что в первую очередь такие меры будут направлены на поддержку наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Среди них обычно называют гостиничный бизнес, туризм, сферу общепита, индустрию развлечений и другие.

Помимо этого, с 1 мая компании, работающие в пострадавших отраслях, смогут претендовать на получение государственных грантов на выплату зарплат. Главное требование для их получения — гарантировать сохранность 90% рабочих мест на предприятии.