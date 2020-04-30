На кредиты производителям товаров от коронавируса выделят 15 млрд

Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на кредиты предприятиям, которые выпускают товары для борьбы с коронавирусом, передаёт ТАСС. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и потребляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса", — заявил премьер-министр.

Какие товары для борьбы с коронавирусом попадут под эту категорию?

Михаил Мишустин уточнил, что это относится к оборудованию для диагностики инфекции, профилактики и лечения коронавируса, защитным средствам, медицинским изделиям и лекарствам. Часть выделенных средств направят на закупку всего необходимого за рубежом. По словам премьер-министра, за счёт выделенных денег профинансируют в том числе и проекты по созданию новых продуктов, внедрению новых технологий и импортозамещению производства.

Напомним, Минздрав и Минпромторг объединят свои усилия и присоединятся к оформлению необходимой документации для ввоза в Россию готовой продукции, сырья и комплектующих для выпуска необходимых в борьбе с коронавирусом товаров. Такое постановление Правительства вступило в силу 28 апреля.