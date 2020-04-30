Миронов предложил Мишустину увеличить пособия безработным

В пресс-службе "Справедливой России" рассказали агентству РИА "Новости" о том, что лидер партии Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, в котором описал предложение об увеличении пособия по безработице до двух минимальных размеров оплаты труда и выплачивать его независимо от даты потери работы.