В пресс-службе "Справедливой России" рассказали агентству РИА "Новости" о том, что лидер партии Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, в котором описал предложение об увеличении пособия по безработице до двух минимальных размеров оплаты труда и выплачивать его независимо от даты потери работы.
"Пакет "Справедливой России" содержит следующие предложения… До двух минимальных размеров оплаты труда увеличить размер пособий по безработице, которые выплачиваются в особом порядке, и продлить срок их выплаты с двух до трех месяцев. А также распространить такую поддержку и на потерявших работу граждан вне зависимости от даты признания их безработными", — сообщили в пресс-службе.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.