​Почта Банк увеличил лимит кредита на быстровозводимые дома

Почта Банк увеличил максимальную сумму POS-кредита на покупку быстровозводимых домов до 3 миллионов рублей. Этой новостью финансовое учреждение поделилось в своём новом пресс-релизе.

"POS-кредит на быстровозводимые дома — это альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. По сравнению с ипотекой, здесь отсутствует залог и первоначальный взнос, кредит оформляется просто и быстро (достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС). В сравнении с кредитами наличными, у POS-кредита более низкая ставка, что делает его более доступным, в т. ч. в регионах", — отмечается в сообщении.

Дешевле и проще, чем ипотека

Почта Банк предоставляет POS-кредиты на быстровозводимые дома на срок до пяти лет. Процентная ставка при этом будет от 13,5% годовых. В банковской организации отмечают, что это лучшая альтернатива ипотеке, для которой требуется первоначальный взнос, а также другим видам кредитования.