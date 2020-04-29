Президент "Открытия" не опасается летнего банковского кризиса

Президент банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что не опасается начала банковского кризиса этим летом. По его словам, в России для него нет никаких предпосылок. Об этом он заявил в интервью Business FM.

"Летом не будет банковского кризиса. Должна вызреть просрочка, это все же осень, вторая половина года. Не хотелось бы сказать, что это будет банковский кризис. ЦБ считает, что у банков подушка капиталов — 5 трлн рублей, которая может быть съедена резервами, которые тоже формируются все же временно: мы сформируем резервы под плохие долги, но потом они постепенно будут все же восстанавливаться, то есть распускаться", — заявил Задорнов.

Когда будет ясна полная картина ситуации в банковском секторе?

По мнению Михаила Задорнова, полная картина сложившейся ситуации в банковском секторе станет до конца понятной только осенью, в сентябре или октябре текущего года.