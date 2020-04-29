Титов прогнозирует падение потребительского спроса на 10-15%

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил на онлайн-конференции "Рестораны в условиях ограничительных мер". По словам политика, потребительский спрос в 2020 году упадёт на 10-15%.

"Мы оцениваем в целом по стране, что реальные заработные платы упадут. Это касается, прежде всего, частного сектора, но и бюджет будет снижать заработную плату. Поэтому 10-15% спроса [потеряем] как минимум только в этом году", — сказал он.

Что будет дальше?

На сегодняшний день Борис Титов затрудняется дать более длительный прогноз и сказать, что же будет дальше.

"Что будет дальше: насколько продержится цена на нефть, будет ли второй этап пандемии — это вопросительные знаки", — отметил бизнес-омбудсмен.

Политик добавил, что возглавляемый им Институт экономики роста им. Столыпина сейчас приступил к разработке модели, которая после пандемии коронавируса и в условиях низких цен на нефть сможет "позволить выйти из пике и обеспечить рост экономики России".