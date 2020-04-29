Путин: Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка

Россия в сотрудничестве с иностранными партнерами продолжит искать решения для балансировки энергорынка. Главное, не допустить дефицита топлива.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский топливно-энергетический комплекс всегда умел отвечать на вызовы. А опыт наших компаний поможет преодолеть кризис.

"Глобальный энергорынок впервые столкнулся с такими масштабными колебаниями цен", — отметил глава государства, подчеркнув, что необходимо обеспечить устойчивость ТЭК России по всему циклу производства.

Речь идет о полном процессе — от добычи ресурсов до их логистики и глубокой переработки. Здесь задействованы не только крупные предприятия, но также малый и средний бизнес, оказывающий отрасли сопутствующие сервисные услуги.

Ранее ситуацию с ценами на нефть оценил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, продавцы фьючерсов готовы были даже доплатить за помощь в освобождении нефтяных хранилищ. Потому что ранее добытую нефть стало негде хранить. Именно поэтому весь мир не так давно наблюдал за падением цен до отрицательных значений. По словам министра энергетики, сложившаяся с майскими фьючерсами ситуация повлияет на июньскую торговлю.