Министр энергетики Александр Новак оценил ситуацию с ценами на нефть

Александр Новак в беседе с Gazeta.Ru прокомментировал недавнюю ситуацию с резким падением цен на нефть до отрицательных значений. Министр энергетики напомнил, что 20 апреля был последний день торговли фьючерсами на нефть WTI c поставкой в мае.

"Видимо, те, кто держал их до последнего, рассчитывали на выгодную продажу. Но фактически случилась ситуация, когда покупатели не хотели покупать фьючерсы, не понимая, смогут ли они в мае гарантированно обеспечить поставки и хранение этой нефти в физическом выражении. Поэтому за бесценок с отрицательной стоимостью и были проданы эти бумажные фьючерсы", — отметил глава Минэнерго.

Ситуация с майскими фьючерсами повлияет на июньскую торговлю

Александр Новак объясняет — продавцы фьючерсов готовы были даже доплатить за помощь в освобождении нефтяных хранилищ. Дело в том, что добытую нефть уже просто-напросто негде хранить. Именно поэтому весь мир не так давно наблюдал за падением цен до отрицательных значений. По словам министра энергетики, сложившаяся с майскими фьючерсами ситуация повлияет на июньскую торговлю.