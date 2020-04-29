Сотрудник центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков заявил, что пособие по безработице в России нужно увеличить для всех.
"В принятых мерах поддержки безработных есть "перекос"", — считает Шмаков, слова которого цитирует пресс-служба ОНФ.
Он напомнил, что тем, кто был признан безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12130 рублей. А те, кто были безработными ранее, получают до 8 тысяч рублей.
"Это несправедливо, в такой экономически сложный период все должны получать одинаково повышенное пособие", — цитирует Шмакова пресс-служба.
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