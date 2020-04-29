По состоянию на 28 апреля. российские банки одобрили заявки на предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат на сумму 30 миллиардов рублей.

Об этом в среду, 29 апреля, во время вебинара Банка России о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Что касается цифр по льготному кредитованию, ну, наверное, я в первую очередь хотел был сказать про кредиты на зарплату. Здесь мы тоже видим после такой раскрутки не очень простой, не очень простого старта, когда мы в каждодневном режиме взаимодействуем вместе с правительством и банковским сообществом для того, чтобы увеличить темпы выдачи. На сегодня мы видим, что они все-таки уже вышли на определенный качественный уровень.

Достаточно сказать, что на вчерашний день [28 апреля] в банки поступило уже более 22 тыс. обращений по кредитам на зарплату на общую сумму 57 млрд рублей, уровень одобрения составляет почти 40%, то есть на вчерашний день довольно большое количество заявок одобрено на сумму 30 млрд рублей и предоставлены кредитные лимиты, то есть подписано около 5 тыс. договоров почти на 15 млрд рублей", — сказал он.