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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина

Экономика

Курс рубля на Московской бирже замедлил свой рост на фоне видеообращения президента России Владимира Путина к гражданам, в котором он рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

До начала обращения президента курс доллара составлял 74,1 рубля — это на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился на 0,22% и достиг отметки в 80,445 рубля. После выступления курс доллара составил 74,275 рубля (-0,3%), а курс евро — 80,62 рубля (-0,01%), сообщает ТАСС.

Биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи ускорили своё снижение

Биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи тоже ускорили своё снижение. В начале обращения президента индекс Мосбиржи составлял 2618,96 пункта, а индекс РТС — 1113,56 пункта. По данным на 17:52 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2607,32 пункта, РТС — 1106,05 пункта.

В своём видеообращении Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Президент поручил правительству в срок до 5 мая разработать параметры выхода из режима ограничений с 12 мая, а также подготовить пакет мер поддержки бизнеса и граждан. Помимо этого, правительство начнёт работу над масштабным планом действий для обеспечения роста экономики.

Темы рубль мосбиржа
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