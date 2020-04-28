Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина

Курс рубля на Московской бирже замедлил свой рост на фоне видеообращения президента России Владимира Путина к гражданам, в котором он рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

До начала обращения президента курс доллара составлял 74,1 рубля — это на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился на 0,22% и достиг отметки в 80,445 рубля. После выступления курс доллара составил 74,275 рубля (-0,3%), а курс евро — 80,62 рубля (-0,01%), сообщает ТАСС.

Биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи ускорили своё снижение

Биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи тоже ускорили своё снижение. В начале обращения президента индекс Мосбиржи составлял 2618,96 пункта, а индекс РТС — 1113,56 пункта. По данным на 17:52 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2607,32 пункта, РТС — 1106,05 пункта.

В своём видеообращении Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Президент поручил правительству в срок до 5 мая разработать параметры выхода из режима ограничений с 12 мая, а также подготовить пакет мер поддержки бизнеса и граждан. Помимо этого, правительство начнёт работу над масштабным планом действий для обеспечения роста экономики.