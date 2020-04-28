Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Путин анонсировал разработку "пакета нормализации деловой жизни"

Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать "общенациональный план действий по нормализации деловой жизни" россиян после снятия ограничительных мер. Глава государства утверждает, что работу по восстановлению деловой активности нужно проводить параллельно со смягчением карантина.

"Стратегическая задача этого общенационального плана действий [по нормализации деловой активности — прим. ред.] - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в экономике с учетом обстановки, которая сейчас складывается в мире", — уточнил Путин.

 

экономика коронавирус владимир путин деловая активность ограничительные меры
Последние материалы
Опасный синдром на фоне COVID-19 у детей - комментарий эксперта
Политолог оценил решение Украины не признавать геноцид армян в Турции
В суд передано дело о гибели людей на заводе в Дзержинске
Президент ВТБ предложил расширить программу поддержки экономики
Землянам грозят бытовые ссоры из-за приближения астероида
Брэд Питт в образе вирусолога высмеял Трампа
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Власти Франции объявили о досрочном завершении всех чемпионатов
Российские специалисты создали первые светящиеся в темноте растения
Аналитик: Чехия не будет ссориться с Россией из-за памятника Коневу
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова Василий Амирджанов COVID-ополчением номенклатура прикрывает свои огрехи Василий Амирджанов
Комментарии
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Психолог: завершение гештальтов поможет пережить самоизоляцию
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
Первый день дистанционного обучения в России с треском провалился
Путин запланировал "большое выступление" к россиянам
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ