Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать "общенациональный план действий по нормализации деловой жизни" россиян после снятия ограничительных мер. Глава государства утверждает, что работу по восстановлению деловой активности нужно проводить параллельно со смягчением карантина.
"Стратегическая задача этого общенационального плана действий [по нормализации деловой активности — прим. ред.] - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в экономике с учетом обстановки, которая сейчас складывается в мире", — уточнил Путин.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.