Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил решение для расширения программы поддержки экономики. Он считает, что необходимо создать и наладить механизмы выкупа дополнительных объёмов госдолга крупнейшими банками страны.

Такие меры расширения программы поддержки экономики Андрей Костин предложил во время совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Они обсуждали вопросы банковской деятельности.

"Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь, прежде всего, должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5-6 триллионов имеется. Банки, по крайней мере, ВТБ и Сбербанк готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка. Я считаю, что необходимо в первую очередь поддерживать предприятия, поддерживать занятость, заработные платы. Это самая главная задача сегодня, чтобы люди могли работать, когда закончится самоизоляция, получать зарплату и кормить свои семьи", — цитирует главу ВТБ пресс-служба банка.