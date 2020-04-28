Министерство энергетики России спрогнозировало среднюю цену на нефть в 2020 году. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков заявил, что в ближайшем будущем средняя цена незначительно превысит $30 за баррель, сообщает ТАСС.
"В этом году мы ожидаем, что цена в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия", — заявил он в ходе видеоконференции "Тюменский нефтегазовый форум".
Александр Гладков считает, что вызванный пандемией коронавируса мировой кризис не окажет значительного влияния на параметры национальной Энергостратегии до 2035 года, так как в неё изначально закладывались невысокие цены на сырьё. Глава департамента добавил, что серьёзные изменения не коснутся и производственных показателей.
Для сравнения напомним, что по итогам предыдущего года средняя цена на нефть держалась на уровне $63 за баррель. Сегодня, 28 апреля, падение цен продолжилось. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне, по данным сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE, упала до $18,96 за баррель. А цены на американскую нефть марки WTI снизились на 13% и достигли $11,07 за баррель.
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