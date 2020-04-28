В Минэнерго России прогнозируют среднюю цену на нефть в 2020 году

Министерство энергетики России спрогнозировало среднюю цену на нефть в 2020 году. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александр Гладков заявил, что в ближайшем будущем средняя цена незначительно превысит $30 за баррель, сообщает ТАСС.

"В этом году мы ожидаем, что цена в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия", — заявил он в ходе видеоконференции "Тюменский нефтегазовый форум".

На что повлияет мировой кризис?

Александр Гладков считает, что вызванный пандемией коронавируса мировой кризис не окажет значительного влияния на параметры национальной Энергостратегии до 2035 года, так как в неё изначально закладывались невысокие цены на сырьё. Глава департамента добавил, что серьёзные изменения не коснутся и производственных показателей.

Для сравнения напомним, что по итогам предыдущего года средняя цена на нефть держалась на уровне $63 за баррель. Сегодня, 28 апреля, падение цен продолжилось. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне, по данным сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE, упала до $18,96 за баррель. А цены на американскую нефть марки WTI снизились на 13% и достигли $11,07 за баррель.