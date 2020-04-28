В России наблюдается существенный рост продаж товаров для пикника, несмотря на рекомендации соблюдать режим самоизоляции.
Эксперты сервиса "Беру" сообщили, что самый большой спрос наблюдается на древесный уголь. Его продажи выросли на 139% за последние выходные. Второе место заняли мангалы. Их продажи увеличились на 118%.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.