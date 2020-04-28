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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Цены на нефть падают из-за продолжающегося снижения спроса

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на нефть на мировых биржах сегодня, 28 апреля, снова упали.

Как сообщает агентство Reuters, произошло это

"на фоне беспокойства по поводу сокращения мощностей по хранению сырой нефти во всем мире и опасений, что спрос на топливо начнет восстанавливаться очень медленно после того, как страны ослабят ограничения, наложенные на экономическую и социальную деятельность борьбой с пандемией коронавируса".

Почем сегодня торговалась нефть

  • Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали до — $10,64 за баррель и потеряли 13%.
  • Фьючерсы на нефть марки Brent упали до минимума — $18,85 и снизились на 4,5%.

"Даже с учетом того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией договорились о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая, этого объема недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса примерно на 30 млн БНД из-за ограничений COVID-19", — считают аналитики (цитата Reuters).

Хранение становится очень дорогим

"В знак отчаяния энергетической отрасли в поисках мест для хранения нефти нефтетрейдеры прибегают к найму дорогостоящих судов для хранения бензина или отгрузки топлива за границу", — сообщили агентству источники доставки.

Что происходит с российской нефтью

Цена российской экспортной, как сообщает сегодня агентство Argus Media, нефти Urals на торгах в Северо-Западной Европе выросла на $1,05 за баррель относительно североморской нефти марки Brent.

Согласно майской программе отгрузок, экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля.

Это будет соответствовать минимальному уровню с декабря 2014 года — 997 тыс. баррелей в сутки (4,3 млн тонн). Поставки из России уменьшаются вследствие вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.

Темы нефть падение цены падение спроса
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