Эксперты банка ВТБ и оператора фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику цен и спроса на бензин в России в период всеобщей самоизоляции. Для нового исследования использовали данные всех регионов страны: выяснилось, что спрос на топливо упал почти в три раза.
С 30 марта по 19 апреля 2020 года объём покупаемого бензина на российских АЗС снизился на 31% по сравнению с мартом текущего года. Наиболее сильно пострадал АИ-92: его продажи упали на 36%.
Меньше всего бензина сейчас покупают на юге России. Согласно данным экспертов, в Южном федеральном округе спрос на бензин упал почти вдвое, а именно: на 46%. В Северо-Кавказском федеральном округе с 30 марта по 5 апреля зафиксировали почти такое же стремительное падение спроса на горючее, тем не менее, точный процент не указывается.
Цены на бензин и дизель в период самоизоляции, даже несмотря на значительное снижение спроса, демонстрируют небывалую стабильность. Средняя цена литра АИ-92 держится в районе 42,5 рубля, а АИ-95 — около 46 рублей за литр. Дизельное топливо обходится россиянам немного дороже — оно продаётся по цене около 47,5 рубля за литр.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.