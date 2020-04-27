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Источник Правда.Ру

Спрос на бензин у россиян в самоизоляции снизился почти в три раза

Экономика

Эксперты банка ВТБ и оператора фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику цен и спроса на бензин в России в период всеобщей самоизоляции. Для нового исследования использовали данные всех регионов страны: выяснилось, что спрос на топливо упал почти в три раза.

С 30 марта по 19 апреля 2020 года объём покупаемого бензина на российских АЗС снизился на 31% по сравнению с мартом текущего года. Наиболее сильно пострадал АИ-92: его продажи упали на 36%.

Где в нашей стране сильнее всего ощущается снижение спроса на бензин?

Меньше всего бензина сейчас покупают на юге России. Согласно данным экспертов, в Южном федеральном округе спрос на бензин упал почти вдвое, а именно: на 46%. В Северо-Кавказском федеральном округе с 30 марта по 5 апреля зафиксировали почти такое же стремительное падение спроса на горючее, тем не менее, точный процент не указывается.

Цены на бензин и дизель демонстрируют небывалую стабильность

Цены на бензин и дизель в период самоизоляции, даже несмотря на значительное снижение спроса, демонстрируют небывалую стабильность. Средняя цена литра АИ-92 держится в районе 42,5 рубля, а АИ-95 — около 46 рублей за литр. Дизельное топливо обходится россиянам немного дороже — оно продаётся по цене около 47,5 рубля за литр.

Темы втб дизель бензин
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