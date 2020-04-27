Adidas готовится к падению продаж на 40%

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas уже лишился 93% прибыли по итогам первого квартала 2020 года. Продажи товаров бренда упали на 19% из-за пандемии коронавируса нового типа.

Операционная прибыль компании составила всего 65 миллионов евро, хотя руководство ожидало получить около 264 миллионов евро. Аналитики утверждают, что падение спроса продолжится и во втором квартале продажи снизятся ещё на 40%.

Сейчас более 70% магазинов Adidas по всему миру закрыты.