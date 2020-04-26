Вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак считает, что снижение процентной ставки по ипотеке именно сейчас, в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нужно в первое очередь не покупателям жилья.
Людям, конечно, снижение ипотечной ставки до 6,5% нужно, но опосредованно. По сути же, это мероприятие направлено на поддержку строительной отрасли. В первую очередь ипотечные кредиты берут на покупку жилья в новостройках.
Сейчас спрос, естественно, упал по двум причинам:
- ограничения активности людей из-за самоизоляции
- из-за спада экономики в связи с нефтью и прочим.
Снижение процентной ставки - мера для поддержания спроса. И его оживления. Насколько - не знаю. Будем смотреть.
Думаю, что да. Безусловно, это всегда играет роль вообще в нашей стране последние много лет, ставка по ипотечному кредиту ниже даже 10% - это уже психологический положительный фактор, который стимулирует людей на то, чтобы приобретать недвижимость.
- 6,5% - это хорошая ставка при нынешней инфляции, безусловно, это стимулирующий фактор.
В этих странах, извините, за хранение денег в банке надо банку платить. Там ставки по депозитам отрицательные. Все же относительно. Я считаю, что в нынешних условиях российской экономики 6,5% по ипотеке - это очень хорошая ставка.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.