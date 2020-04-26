Вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак считает, что снижение процентной ставки по ипотеке именно сейчас, в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нужно в первое очередь не покупателям жилья.

Людям, конечно, снижение ипотечной ставки до 6,5% нужно, но опосредованно. По сути же, это мероприятие направлено на поддержку строительной отрасли. В первую очередь ипотечные кредиты берут на покупку жилья в новостройках.

Сейчас спрос, естественно, упал по двум причинам:

ограничения активности людей из-за самоизоляции

из-за спада экономики в связи с нефтью и прочим.

Снижение процентной ставки - мера для поддержания спроса. И его оживления. Насколько - не знаю. Будем смотреть.