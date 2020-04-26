В Минфин США верят в восстановление экономики в июле

Министр финансов США Стивен Мнучин предполагает, что экономика Америки пойдет на восстановление в июле.

"Я думаю, что по мере того, как мы начнем открывать экономику в мае-июне, мы увидим, что экономика "отскочит" в обратном направлении в июле, августе и сентябре", — сказал Мнучин в интервью "Fox News".

По его словам, он надеется на хороший эффект от триллионов долларов, которые власти предоставили для поддержки экономики страны.