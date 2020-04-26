Банки начнут переводит сотрудников на работу с проживанием в офисе

Крупные российские банки ведут подготовку к размещению собственных сотрудников в офисах для временного проживания. Согласившимся на такие меры обещают бонусы и повышенную зарплату.

Несколько десятков сотрудников уже перешли на такой режим в Совкомбанке. Об этом рассказал совладелец банка Сергей Хотимский. По его словам, важнейшие сотрудники, которые отвечают за ежедневные расчеты, находятся в полном изоляции от внешнего мира до конца пандемии.