Новую автопрограмму "Доступная аренда" запустят в России

Программу автоаренды запустят в России. Она получила название "Доступная аренда".

О ней рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По аренде: то, что коллеги сегодня высказали, помимо финансового лизинга, предлагается ввести новую программу "Доступная аренда". Мы это поддерживаем. Посчитали и предлагаем выделить сумму на эту программу — примерно 2,5 млрд рублей", — заявил министр.

Напомним, что также сегодня принято решение о льготном лизинге для каршеринговых компаний. На это по поручению Владимира Путина выделят 2,5 миллиарда рублей.

На совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии также решено сдвинуть срок государственных закупок автомобилей на более ранний период. Так, закупки, которые планировались в 2021 и 2022 годах, будут сделаны в мае, июне и июле.