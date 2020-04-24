Программу автоаренды запустят в России. Она получила название "Доступная аренда".
О ней рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
"По аренде: то, что коллеги сегодня высказали, помимо финансового лизинга, предлагается ввести новую программу "Доступная аренда". Мы это поддерживаем. Посчитали и предлагаем выделить сумму на эту программу — примерно 2,5 млрд рублей", — заявил министр.
Напомним, что также сегодня принято решение о льготном лизинге для каршеринговых компаний. На это по поручению Владимира Путина выделят 2,5 миллиарда рублей.
На совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии также решено сдвинуть срок государственных закупок автомобилей на более ранний период. Так, закупки, которые планировались в 2021 и 2022 годах, будут сделаны в мае, июне и июле.
"Что касается срочных мер, то, что коллеги сегодня обозначали по сдвижке и опережающей закупке федеральными органами исполнительной власти, организациями, предприятиями с госучастием транспорта — мы сначала посчитали возможность по сдвижке влево с 2021 года, но пришли к выводу, что этого будет недостаточно. Поэтому предлагаем в том числе опережающие закупки сделать и 2022 года в текущем году. В первую очередь это, конечно, будет сделано в мае — июне — июле — самые тяжелые месяцы выхода из кризиса", — пояснил Денис Мантуров.
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