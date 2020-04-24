Системообразующие предприятия смогут брать кредиты до 3 млрд рублей

В три раза увеличен максимальный размер кредита, который могут оформить системообразующие предприятия. Такое решение принял Владимир Путин.

Изначально максимальной планкой был заем в один миллиард рублей. При этом размер кредита рассчитывается от предельного объема оборотных средств предприятия по формуле "выручка минут прибыль и минут амортизация". По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, такая сумма для крупных компаний существенной роли не сыграет. Он предложил увеличить сумму до трех миллиардов и оперативно внести изменения в постановление правительства.

Президент России инициативу поддержал.

"Мы понимаем, что этот миллиард недостаточен, это все понятно. Из этого миллиарда реальных денег, я уже не помню, сколько там — 30 млн или 50 (миллионов рублей — прим. ред.), или сколько там реально можно использовать. Мы это тоже считаем, считать умеем. Поэтому будем думать над расширением, нужно только согласовать это, естественно, с Минфином, чтобы у нас все ведомства синхронно работали", — заявил Владимир Путин.

Накануне Андрей Белоусов рассказал, когда начнет работать программа по поддержке системообразующих предприятий. Он напомнил, что именно они являются основными клиентами банков. На следующей неделе планируется запуск механизма индивидуальной поддержки крупных компаний. В шорт-листе 25 предприятий и компаний, среди которых представители транспортной, энергетической и других сфер.