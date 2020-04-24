Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу автоотрасли. Увеличить производство и продажи автомобилей.

"Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка: от производства автокомпонентов до розничной продажи автомобилей и их обслуживания", — сказал Путин по итогам совещания по развитию автомобильной промышленности, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".