Интерес россиян к диетической продукции вырос на карантине

За месяц на карантине россияне значительно увеличили онлайн-покупки спортивного питания и товаров для ухода за собой. Соответствующее исследование провел маркетплейс "Беру".

Эксперты выяснили, что заметно упал спрос на хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия. При этом объем заказов отрубей и клетчатки вырос на 210%, комплексов для похудения — на 108%. Также вырос спрос на хлебцы (+80%) и батончики-мюсли (64%).

Что касается товаров для красоты, то особой популярностью пользуются средства для борьбы с целлюлитом и лишним весом. Уровень продаж поднялся почти на 90%.

Среди спортивных товаров, вырос спрос на предметы для занятий йогой и пилатесом, а также на скакалки и степ-платформы. В общей сложности интерес к этой категории увеличился на 60%.

"По словам экспертов, рост популярности диетических продуктов, спортивных товаров и товаров по уходу за телом может быть связан со снижением физической нагрузки россиян во время самоизоляции и желанием оставаться в форме", — отмечается в сообщении маркетплейса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, врачи дали рекомендации по правильному питанию на карантине.