Цена на гречку за неделю выросла на 3,1%

Сразу на несколько категорий продуктов за минувшую неделю выросли цены в России, сообщает Росстат. Лидером подорожания стала гречка — ее стоимость увеличилась на 3,1%.

"Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 17 субъектах — на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Смоленской и Костромской областях — 11,9% и 10,5% соответственно. В Тюменской области без автономных округов, входящих в состав области, она подешевела на 1,1%, в Свердловской области — на 0,2%", — заявили в Росстате.

Кроме гречки зафиксирован рост цен на рис шлифованный — (+1,5%) и сахар-песок (+1,1%). Меньше 1% составило увеличение стоимости таких продуктов, как:

консервы мясные для детского питания,

вермишель,

мука пшеничная,

мясо кур,

консервы мясные и пшено,

говядина,

масло подсолнечное,

макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания.

Менее всего (+0,3%) подорожали сосиски, сардельки, маргарин, молоко стерилизованное, творог жирный, консервы овощные для детского питания, водка, конфеты шоколадные, чай и соль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что производители опровергли возможность дефицита гречки в стране.