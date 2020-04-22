Экономист: необходимо ввести фиксированный курс рубля

Финансовый кризис в России можно преодолеть только одним путем. Необходимо ввести фиксированный курс рубля.

А золотовалютные резервы страны — национализировать. Такого мнения придерживается доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. Он оценил, что нужно делать сейчас, чтобы стабилизировать экономику страны.

"Без фиксированного курса рубля вообще невозможно выстраивание никакой экономики. Когда Центральный банк создавался, ему была поставлена задача подержания устойчивости российского рубля. Внутренняя устойчивость, покупательная способность, и внешняя, то есть валютный курс. Естественно, что необходима национализация золотовалютных резервов Российской Федерации", — подчеркнул экономист, напомнив, что в СССР курс советского рубля был фиксированный. Его устанавливал Госбанк СССР, а пересматривался курс раз в пять лет.

Также он отметил, что помочь бизнесу сейчас можно, только оказав финансовую помощь компаниям реального сектора экономики. При этом резервы ФНБ использовать будет затруднительно: они пойдут на погашение и обслуживание государственных долгов. По прогнозу Валентина Катасонова, денег хватит в лучшем случае до середины лета.