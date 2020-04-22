Министр энергетики Александр Новак обсудил цены на бензин с лидерами думских фракций в ходе видеоконференции, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. С повышением цен Новак не согласен.

"Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…". То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он (Новак) готов подключиться (к обсуждению). Но сам он считает, что делать этого нельзя", — пояснил Миронов.