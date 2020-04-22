Россияне активно скупают ноутбуки и телевизоры

Россияне стали больше покупать технику, в особенности ноутбуки, телевизоры и холодильники. Эксперты связывают это с ростом курса доллара в январе-марте 2020 года. Исследование историй онлайн-заказов сделали специалисты сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика".

"Количество онлайн-заказов ноутбуков выросло на 83% в марте 2020 года по отношению к февралю того же года, а телевизоров — на 54%. Вместе с ростом курса россияне стали тратить больше на акустические системы (средний чек в марте на 35% больше, чем в феврале), телевизоры (на 23%) настольные компьютеры (на 23%) и планшеты (на 14%)", — говорится в исследовании.

Помимо этого, эксперты указывают на повышенный интерес к холодильникам, стиральным машинам, пылесосам и варочным панелям.

По мнению специалистов, рост среднего чека может быть связан с несколькими причинами.

"Либо покупатели начинают выбирать более дорогие модели, ожидая повышения курса, либо ритейлеры оперативно поднимают цены на эти товары", — отмечается в исследовании.

Кроме того, спрос на ноутбуки объясняется переходом многих сотрудников на удаленную работу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса может наблюдаться дефицит ноутбуков в России.