Билеты "Аэрофлота" и "Победы" исчезнут с Aviasales

""Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу авиабилетов через метапоисковик Aviasales с 1 мая. Агрегатор отключит функцию быстрого бронирования предложений от этих компаний.

Представители российских авиалиний заявили о том, что намерены сосредоточиться на прямых продажах, поэтому решили расторгнуть договор. Кроме того, они отметили, что их не устроила комиссия, которую получает поисковик с продаж.

"Мы видим сейчас серьезное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы. В условиях кризиса многие наши партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой", чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин", — заявил представитель "Победы" ТАСС.

В Aviasales заявили, что, несмотря на расторжение договора, в результатах поиска на сайте будут предложения с рейсами "Аэрофлота" и "Победы" — как и раньше, их билеты можно будет купить на сайтах агентств, с которыми сотрудничает компания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что билеты на зарубежные рейсы "Аэрофлот" не продает до августа.